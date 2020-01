Barcellona – Stagione finita per Luis Suarez (Di domenica 12 gennaio 2020) Barcellona – Stagione finita per Luis Suarez. Operato, ritornerà tra quattro mesi L’attaccante dell’FC Barcelona... L'articolo Barcellona – Stagione finita per Luis Suarez proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Barcellona, stagione finita per Suarez: l’attaccante salterà la doppia… - marcullo02 : RT @LucaParry85: il barcellona potrebbe aver bisogno di una punta, secondo il mundo deportivo oggi suarez ha subito un infortunio al menisc… - LucaParry85 : il barcellona potrebbe aver bisogno di una punta, secondo il mundo deportivo oggi suarez ha subito un infortunio al… -