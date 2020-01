Azzolina, scandalo sulla tesi di laurea copiata. La Lega attacca, Salvini: “Si vergogni e vada a casa” (Di domenica 12 gennaio 2020) Lucia Azzolina, scandalo sulla tesi copiata Lucia Azzolina, la neo ministra dell’Istruzione in quota M5S subentrata a Lorenzo Fioramonti dopo le dimissioni di ques’ultimo a Natale, avrebbe copiato buona parte della sua tesi di laurea specialista da autorevoli trattati di psichiatria senza citare le fonti. È quanto rivela il linguista e critico letterario Massimiliano Arcangeli su Repubblica, in un pezzo in cui spiega come, tramite una ricerca su Google, è possibile confrontare il testo della tesi conseguita dalla neoministra all’Università di Pisa nel 2009 presso la Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario della Toscana, con testi pubblicati in precedenza, che non vengono menzionati da Azzolina nemmeno nella bibliografia. Tra gli ampi stralci che la ex sottosegretaria avrebbe copiato senza usare le virgolette o citare le fonti, in un lavoro di 41 ... Leggi la notizia su tpi

