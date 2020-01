Assunzioni, il 2020 parte bene: aumenta la domanda di laureati e professionisti. Ecco i più richiesti (Di domenica 12 gennaio 2020) Sono 461mila le entrate programmate dalle imprese per gennaio 2020, 20mila in più rispetto allo scorso anno (+4,5%). Da quanto emerge dal Bollettino mensile del sistema informativo Excelsior (realizzato da Unioncamere e Anpal), a trainare la domanda di lavoro nel settore privato è soprattutto la ricerca di laureati: più dell’80% delle 20mila entrate in più, infatti, è destinato a quanti sono in possesso di un titolo di studio universitario. Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior Per quanto riguarda le entrate totali, la domanda di laureati arriva a rappresentare il 18,3%, passando dalle 68mila Assunzioni programmate nel gennaio 2019 alle 84mila previste per il primo mese del nuovo decennio. Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior A livello territoriale è il Nord Ovest a registrare il più elevato tasso di entrata (4,1% a ... Leggi la notizia su open.online

