Serena Mollicone, l’ex maresciallo Mottola rompe il silenzio (Di sabato 11 gennaio 2020) Il giallo della morte di Serena Mollicone, l’ex maresciallo Mottola rompe il silenzio e nega le accuse rivolte a lui e alla sua famiglia. “Sono e siamo innocenti”, così l’ex maresciallo dei Carabinieri, Franco Mottola, accusato della morte di Serena Mollicone, la diciottenne ritrovata senza vita in un bosco nel Frusinate nel giugno del 2001, … L'articolo Serena Mollicone, l’ex maresciallo Mottola rompe il silenzio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

gnomini : RT @redazioneiene: C’è chi questa mattina ci ha accusato di aver “tagliato, spostato, incollato, manipolato, facendo travisare la realtà”.… - MyryPass : RT @chilhavistorai3: Serena Mollicone: “Quella mattina non l’ho vista e non venne a cercarmi in caserma”. Marco Mottola alla conferenza sta… - redazioneiene : C’è chi questa mattina ci ha accusato di aver “tagliato, spostato, incollato, manipolato, facendo travisare la real… -