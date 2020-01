Scherma, Coppa del Mondo 2020: a L’Havana otto azzurre approdano al tabellone principale (Di sabato 11 gennaio 2020) Ultima a terminare le qualificazione, ma non ultima (l’Italia) in termini di risultati: la Nazionale femminile di spada, impegnata a L’Havana per la seconda tappa di Coppa del Mondo 2019-2020 a ben due mesi di distanza dalla prima, qualifica otto atlete al main draw nella prova cubana. Un ottimo risultato. Mara Navarria era l’unica azzurra esentata dai turni preliminari grazie al ranking FIE. Promosse subito Alberta Santuccio, Roberta Marzani e Federica Isola con percorso netto dopo i gironi di qualificazione, addirittura la citata Santuccio come n.1 del tabellone. Eliminate invecedopo la citata fase a gironi Eleonora De Marchi e Beatrice Cagnin. Alice Clerici e Alessandra Bozza si fermano invece al primo turno del tabellone de preliminari (128), battute rispettivamente 12-15 dalla cinese Xu e 14-15 dalla cubana Gavilan Sanchez. Chiudono vittoriosamente la loro fatica ... Leggi la notizia su oasport

