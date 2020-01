Salvini invita la Segre a un convegno sull’antisemitismo ma lei declina: “Sono impegnatissima” (Di sabato 11 gennaio 2020) Matteo Salvini interromperà la campagna elettorale per presenziare ad un convegno sul tema dell’antisemitismo. Tra gli invitati anche la Segre che però non ci sarà Un convegno, organizzato nientemeno che dal leader della Lega Matteo Salvini, sul tema dell’antisemitismo. E con un invito speciale rivolto alla senatrice Liliana Segre che ha però declinato. L’appuntamento, dal … L'articolo Salvini invita la Segre a un convegno sull’antisemitismo ma lei declina: “Sono impegnatissima” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Corriere : Salvini prepara un convegno antirazzista e invita Liliana Segre - giornalettismo : Quattro sono le notizie: 1) #Salvini minacciato di morte con una magnum 7.57 (che non esiste) 2) La #Lega invita a… - infoitinterno : Salvini invita Liliana Segre a un convegno sull’antisemitismo. Ma la senatrice evita: «Sono impegnatissima» -