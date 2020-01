Previsioni Meteo, maltempo più pronunciato all’estremo Sud tra Lunedì 13 e Martedì 14 (Di sabato 11 gennaio 2020) Previsioni Meteo – A tenere in piedi velleità instabili, in questa fase invernale poco movimentata per la presenza ingombrante di un vasto anticiclone su Centro Sud Europa e Mediterraneo, è una blanda circolazione depressionaria che si è andata scavando negli ultimi giorni sul territorio nordafricano. Essa inciderà marginalmente in questo fine settimana verso le estreme regioni meridionali e, più indirettamente, anche su parte delle aree adriatiche, ma creando soltanto un po’ più di nubi e qualche debole pioggia localizzata. Tuttavia, dagli ultimissimi aggiornamenti, traspare un’azione decisamente più incisiva per inizio settimana, anche se circoscritta a una porzione di territorio piuttosto ristretta, essenzialmente alle aree estreme meridionali italiane. Nell’immagine in anteprima, appare bene visibile come le aree del basso Tirreno, ioniche e la Sicilia, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

