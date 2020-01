Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ancora nei guai: “Svilita la figura femminile” (Di sabato 11 gennaio 2020) Barbara d’Urso di nuovo nella bufera: “Pomeriggio 5 ha trasmesso scene diseducative” La popolare conduttrice Barbara d’Urso è finita di nuovo nei guai. Cos’è successo? Il Comitato d’applicazione del Codice media e minori ha diramato un comunicato stampa in cui ha fatto sapere di aver riscontrato alcune violazioni del regolamento nelle puntate del 15 e 18 Ottobre scorso di Pomeriggio Cinque. Di cosa si tratta? E’ stato lo stesso Comitato a rivelarlo nel suddetto comunicato letto dalla giornalista del TG5, Simona Branchetti: “Il Codice media e minori ha ravvisato una violazione del codice stesso nelle puntate di Pomeriggio Cinque trasmesse il 15 e 18 ottobre scorso per la messa in onda in fascia protetta di scene che sviliscono la figura femminile e perciò hanno valore diseducativo…” Insomma anche stavolta il gruppo autoriale di ... Leggi la notizia su lanostratv

