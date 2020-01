Oman | è morto il sultano Qabus | aveva 79 anni | regnava da quasi 50

Morto il sultano dell’Oman Qaboos bin Al Said : Si è spento a 79 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro il sultano dell’Oman, Qaboos bin Al Said, che ha retto il trono del Paese per quasi mezzo secolo. Uno dei sovrani più longevi della terra, secondo solo alla Regina Elisabetta II e con la quale, forse non a caso, ha da sempre avuto stretti rapporti diplomatici, ha saputo guidare il Paese per tutta la fine del XX secolo fino ai giorni nostri. Salito sul trono nel 1979 a seguito ...

DOmani i funerali di Diego Lanfranchi - bimbo morto in un incidente sul bob : sarà lutto cittadino : La comunità di Valdidentro, piccolo paese in provincia di Sondrio, si riunisce per celebrare i funerali del piccolo Diego Lanfranchi, il bimbo di nemmeno 4 anni che è morto il 6 gennaio a causa di un tragico incidente in bob sulle nevi della Val Viola. Le esequie saranno celebrate nella giornata di Domani, sabato 11 gennaio, presso la chiesa parrocchiale di Semogo, frazione in cui Diego viveva con la famiglia.Continua a leggere

Afghanistan - attacco aereo degli Usa : morto un cOmandante talebano : Circola in queste ore la notizia che gli Stati Uniti avrebbero sferrato un attacco aereo in Afghanistan. L’obiettivo era preciso e sarebbe stato ucciso un comandante talebano di alto rango. Assieme a lui, riferiscono alcune fonti, morte anche altre persone, forse civili. Dietro l’attacco ci sarebbe una richiesta delle forze di sicurezza afghane. Il raid nella notte, ucciso un capo dei talebani A riportare la notizia è l’agenzia estera ...

È morto Giuseppe COmand - l’ultimo testimone delle Foibe : È morto nella sua casa, all'età di 99 anni, Giuseppe Comand, l'ultimo testimone delle Foibe. Quando aveva solo 23 anni, infatti, Comand fu impiegato a Pola nel recupero dei cadaveri degli italiani uccisi dagli uomini di Tito. Nel 2018 è stato insignito del titolo di commendatore al merito della Repubblica.Continua a leggere

Emanuel Ungaro morto - lo stilista di origini pugliesi aveva 86 anni. I funerali dOmani a Parigi : È morto ieri sera a Parigi all'età di 86 anni lo stilista Emanuel Ungaro, grande couturier. Lo conferma la famiglia. Francese di nascita ma di origini pugliesi (il padre era un...

Emanuel Ungaro morto - lo stilista aveva 86 anni. I funerali dOmani a Parigi : È morto ieri sera a Parigi all'età di 86 anni lo stilista Emanuel Ungaro, grande couturier. Lo conferma la famiglia. Francese di nascita ma di origini pugliesi (il padre era un...

Motociclista sannita morto dopo uno scontro sulla telesina : dOmani i funerali : Tempo di lettura: 1 minutoSi terranno domani i funerali di Giuliano Ciampi, il giovane carabiniere che nella giornata di lunedì ha perso la vita sulla SS372 (Telese-Caianello), impattando all’altezza di Alvignano una Opel Corsa. Le esequie si svolgeranno nella chiesa di San Silvestro Papa alle ore 15 in contrada San Silvestro a Sant’Agata de’ Goti. Vista la sua passione per le due ruote, si prevede una nutrita presenza ...

“Mi fa male la testa” : il vice cOmandante dei vigili del fuoco è morto improvvisamente : E’ morto all’improvviso, dopo aver detto che gli faceva male la testa: i vigili del fuoco sono sconvolti per una scomparsa inaspettata. Aveva solo 29 anni Un lutto che ha gettato nel dolore più profondo i colleghi e la famiglia. Perchè avvenuto all’improvviso, senza che nulla lasciasse presagire il peggio e perchè riguarda un ragazzo […] L'articolo “Mi fa male la testa”: il vice comandante dei vigili del fuoco ...

È morto Stefano Tabarelli de Fatis - vicecOmandante dei VdF di Baselga : Il vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Baselga del Bondone, Stefano Tabarelli de Fatis, è morto all’età di 29 anni nel pomeriggio di giovedì 12 dicembre. Il giovanissimo pompiere ha avuto un malore improvviso intorno alle ore 15:30. La sua scomparsa ha gettato l’intera popolazione nel dolore e ha sconvolto anche i tanti colleghi che lavoravano al suo fianco. Stefano lascia la fidanzata Arianna e i suoi genitori, con i quali ancora ...