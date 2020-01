Meteo, Sabato primaverile al Nord Italia: picchi di +18°C in Liguria e +17°C in Friuli. Freddo al Sud [DATI] (Di sabato 11 gennaio 2020) L’Anticiclone continua a condizionare in modo molto importante quest’Inverno, tanto che oggi – Sabato 11 Gennaio – le temperature massime hanno raggiunto valori tipicamente primaverili al Nord, con picchi di +18°C in Liguria, +17°C in Friuli Venezia Giulia, +16°C in Veneto. Clima molto mite anche in Sardegna, Toscana e sul resto del Nord, mentre al Sud ha fatto freddo nella norma dell’inverno delle Regioni meridionali. La città più fredda, in ogni caso, è stata Ancona che non ha superato i +8°C di massima giornaliera. Ecco tutte le temperature massime odierne: +18°C a Chiavari, Finale Ligure, Rapallo, Lavagna, Varazze e Cogoleto +17°C a Cagliari, Olbia, La Spezia e Fagagna +16°C a Napoli, Trieste, Genova, Savona, Grosseto, Pordenone, Arzignano, Monfalcone, Conegliano, Cividale, Gemona del Friuli, Treviso, Schio, Oristano e Iglesias +15°C a Palermo, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

meteosmit : #meteo #Cardito sabato sera sereno o poco nuvoloso - adrianosettin : Previsioni meteo Veneto per i prossimi giorni aggiornate sabato 11 gennaio 2020 - ComunediGenova : RT @ARPALiguria: #meteo Sabato e Domenica sereno o poco nuvoloso, temperature massime localmente superiori alle medie del periodo; Lunedì p… -