M5s, Di Maio assediato dai ribelli. Le dimissioni sono improbabili ma non impossibili (Di sabato 11 gennaio 2020) Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio allontana l'ipotesi delle dimissioni ma il leader politico potrebbe essere costretto a fare un passo indietro prima degli Stati generali. Luigi Di Maio è assediato dai ribelli del Movimento 5 Stelle. E le espulsioni non possono essere la soluzione a tutti i problemi. Il rischio è infatti quello di indebolire eccessivamente la forza politica sulla quale si regge il governo in Parlamento. Movimento 5 Stelle, Di Maio non pensa alle dimissioni… Stando a quanto riferito da il Corriere della Sera, Luigi Di Maio, in uno sfogo, avrebbe minacciato di dimettersi. La frase sarebbe stata pronunciata in senso di sfida e non di resa. Una provocazione e non un progetto. E in effetti le dimissioni (volontarie) del leader ...

