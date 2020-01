LIVE Spagna-Australia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Kyrgios-Bautista 0-0, più tardi Nadal contro De Minaur (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:00 Ecco l’ingresso in campo di Kyrgios e Bautista per il riscaldamento, a breve si comincia. 8:55 Bisognerà attendere altri cinque minuti per l’ingresso in campo di Kyrgios e Bautista. 8:50 A seguire l’attesissima super sfida tra Alex de Minaur e Rafael Nadal, i due delusi di ieri che hanno messo a repentaglio la vittoria delle rispettive Nazionali, per poi rifarsi ampiamente nel doppio. 8:45 Ad aprire le danze tra poco sarà il match tra Nick Kyrgios e Roberto Bautista Agut, tra i due tennisti che non hanno mai perso fino a questo momento. 8:40 Con questo nuovo format, in particolare, gli iberici sembrano inarrestabili e si sono già assicurati la Coppa Davis nel novembre dell’anno appena passato, dominando in lungo e in largo. 8:35 Il popolo Aussie proverà a spingere i propri beniamini verso l’ennesima ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Spagna-Australia Atp Cup 2020 in DIRETTA: ostacolo De Minaur tra Nadal e la finale - #Spagna-Australia… - zazoomblog : LIVE Spagna-Australia Atp Cup 2020 in DIRETTA: ostacolo De Minaur tra Nadal e la finale - #Spagna-Australia… - infoitsport : LIVE Sport, DIRETTA 10 gennaio: Alonso sesto alla Dakar, Spagna e Serbia in finale alla ATP. Fourcade mattatore a O… -