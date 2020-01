LIVE Spagna-Australia 2-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Nadal supera un ottimo De Minaur e porta gli spagnoli in finale (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Spagna-Australia IL PROGRAMMA DELLA FINALE DELLA ATP CUP, Spagna-SERBIA 13.10 Grazie per aver seguito con noi le emozioni di questa meravigliosa semifinale di Atp Cup e buon proseguimento di giornata. 13.07 E’ stata una partita meravigliosa! De Minaur ha messo in campo una prestazione favolosa. Nel primo set ha giocato alla pari del numero uno al mondo, così come nel secondo. Probabilmente il punto chiave è stato l’ultimo del secondo parziale quando Nadal ha trovato l’aiuto del nastro. Nel terzo set l’Australiano si è dovuto arrendere sotto i colpi dello spagnolo. Gli iberici volano in finale dell’Atp Cup dove affronteranno la Serbia. Sarà ininfluente la partita di doppio. 6-1 VINCE Nadal!!! Lunga la risposta di De Minaur! 40-30 Prima e dritto, la risposta di De Minaur termina in rete. 30-30 Gran ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Spagna-Australia 1-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Nadal-De Minaur 4-6 7-5 2-0 spagnolo in vantaggio di un break -… - zazoomblog : LIVE Spagna-Australia 1-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Nadal-De Minaur 4-6 4-3 secondo set in grande equilibrio -… - zazoomnews : LIVE Spagna-Australia 1-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Nadal-De Minaur 4-6 5-4 secondo set in grande equilibrio -… -