LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda 2020 in DIRETTA: Chanavat e Lampic davanti nelle qualificazioni. 11° Pellegrino, passa Rastelli. Tra le donne ai quarti Laurent e Canclini (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:38 Per il momento è tutto, ma non finisce qui la giornata, perché alle 13:30 si riprenderà con la fase a eliminazione DIRETTA. Appuntamento a tra pochissime decine di minuti! 12:37 Ed è lui l'ultimo a centrare la qualificazione, perché tutti hanno terminato e si può ora ufficializzare che abbiamo due italiani nelle batterie dei quarti: Federico Pellegrino, undicesimo, e Maicol Rastelli, trentesimo. 12:36 Clamoroso 2'18″52 dell'americano James Clinton Schoonmaker (partito con il 73), che è 24°. Rastelli diventa 30°. 12:33 Ancora otto alla conclusione, ma nessuno di questi dovrebbe impensierire Rastelli che appare ormai quasi certo della qualificazione. 12:30 Dal momento che difficilmente muterà, riportiamo la classifica dei primi cinque posti: 1 Chanavat (FRA) 2'14″72 2 Taugboel (NOR) +0″14 3 ...

