LIVE Germania-Olanda 20-16 volley femminile, Preolimpico 2020 in DIRETTA: padrone di casa in grande difficoltà nel primo set! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e TV delle semifinali 23-21 Lippmann fa la voce grossa e toglie la Germania da una situazione molto complicata. 22-21 Punto confermato, la palla non è stata toccata. 22-21 Questa volta a Scholzel parte un vero e proprio aquilone, le giocatrici tedesche vogliono un challenge per il tocco a muro. 22-20 Time-out per coach Felix Koslowski. 22-20 Prova un pallonetto spinto Lippmann da seconda linea, ma Belien si fa trovare pronta e rispedisce la palla al mittente. 22-19 Attacco millimetrico di Sloetjes, che stampa la palla in posto uno. Nel frattempo per l’Olanda è rientrata la diagonale titolare. 22-18 Ancora un primo tempo dietro per Scholzel, già il quarto punto in attacco per lei. 21-18 Sloetjes, nonostante una pallaccia di Bongaerts, riesce a trovare un diagonale vincente. 21-17 Si fa perdonare immediatamente ... Leggi la notizia su oasport

