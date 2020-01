Lazio-Napoli, in campo anche Noemi, la bimba ferita in un agguato di camorra (Di sabato 11 gennaio 2020) Sabato 11 gennaio, allo stadio Olimpico di Roma, andrà in scena Lazio-Napoli, partita valida per il campionato di Serie A. Prima del fischio d'inizio, in campo entrerà anche Noemi, la bimba di 4 anni ferita durante un agguato di camorra a Napoli il 3 maggio scorso: la piccola farà il suo ingresso mano nella mano con il calciatore partenopeo Ciro Immobile. Leggi la notizia su napoli.fanpage

