Iran, la rabbia degli studenti per l’aereo ucraino abbattuto dai pasdaran. Cori contro Khamenei – Video (Di sabato 11 gennaio 2020) Un folto gruppo di manifestanti Iraniani, in maggioranza studenti, si è raccolto davanti alla Amirkabir University, nel centro di Teheran, per esprimere solidarietà alle famiglie delle 176 vittime dell’aereo abbattuto per errore da un missile lanciato dai Guardiani della Rivoluzione. La polizia Iraniana ha iniziato ad usare lacrimogeni contro i dimostranti, che chiedono a gran voce le dimissioni dell’ayatollah Ali Khamenei. Anger in the streets of Tehran as the IRGC admits the killed 176 people in the Ukrainian plane by mistake . #Iran pic.twitter.com/xAA8TCdZI0— Fazel Hawramy (@FazelHawramy) January 11, 2020 Convocati su invito delle Amirkabir University e Sharif University, i manifestanti avrebbero dovuto accendere candele per una fiaccolata in memoria delle vittime. Hanno poi iniziato a scandire slogan come «Le dimissioni non bastano, ci vuole un processo», ... Leggi la notizia su open.online

