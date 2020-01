Inter-Atalanta in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (11 gennaio) (Di sabato 11 gennaio 2020) La Serie A 2019-2020 di calcio torna protagonista quest’oggi con i primi tre anticipi della diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata in cui spicca indubbiamente la sfida dello stadio “Giuseppe Meazza” di Milano tra Inter e Atalanta. I padroni di casa sono in testa alla classifica a pari punti con la Juventus e con un successo potrebbero ancora sperare di laurearsi campioni d’inverno in caso di passo falso dei bianconeri in trasferta con la Roma. I nerazzurri, trascinati dalla coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku (23 gol in due), sono reduci dal brillante 3-1 inflitto a domicilio al Napoli mentre i bergamaschi stanno letteralmente volando sulle ali dell’entusiasmo dopo i due 5-0 consecutivi rifilati a Milan e Parma in casa. Il big match tra Inter e Atalanta, in programma questa sera alle ore 20.45 sul terreno ... Leggi la notizia su oasport

