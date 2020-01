Il primo incontro tra Teddy e Pork (Di sabato 11 gennaio 2020) Pork è un dolce golden retriever che è sempre stato molto dolce e gentile con tutti, umani ed animali. La sua famiglia è sempre stata molto orgogliosa di lui e per questo, pochi mesi fa, hanno deciso di fargli una sorpresa meravigliosa, che gli ha cambiato la vita per sempre. Questo cagnolino, ha sempre avuto un amore profondo per i cuccioli ed i suoi amici umani, hanno deciso di adottarne un altro, per non lasciarlo solo quando escono o quando sono a lavoro. Così, si sono presentati nel rifugio ed hanno adottato la piccola Teddy, era appena nata da una randagia e loro desideravano solo donarle una vita meravigliosa. Infatti, dopo aver firmato tutti i moduli per la sua adozione, l’hanno portata subito a casa per farla conoscere a Pork e per vedere la sua reazione. Appena sono entrati alla porta, il loro cane ha iniziato a saltare ed a seguirli, poiché aveva notato che nella ... Leggi la notizia su bigodino

