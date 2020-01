Elezioni presidenziali a Taiwan, secondo mandato per Tsai Ing-wen (Di sabato 11 gennaio 2020) Elezioni presidenziali a Taiwan, secondo mandato per Tsai Ing-wen. Sconfitto il nazionalista Han Kuo-yo. Forster nuova premier dell’Irlanda del Nord. PECHINO (CINA) – Le Elezioni presidenziali a Taiwan hanno visto il successo di Tsai Ing-wen, che ha conquistato il suo secondo mandato. Una vittoria schiacciante per la leader del Partito Progressista Democratico che ha ottenuto oltre il 90% delle preferenze con il suo rivale che si è fermato a 2 milioni di voti in meno rispetto alla prima presidente donna del Paese. Lo stesso Han Kuo-yo, secondo quanto precisato dai media locali, ha ammesso la sconfitta visto il margine ormai incolmabile rispetto alla sua avversaria. Tsai confermata presidente, continua il braccio di ferro con la Cina La conferma di Tsai presidente non ferma il braccio di ferro con la Cina. La donna, infatti, è stata la prima a intraprendere una ... Leggi la notizia su newsmondo

