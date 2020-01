Dimissioni di Di Maio? Di Battista gli dà una mano contro “l’asse” Grillo-Fico: Trono di Spade in casa 5 Stelle (Di sabato 11 gennaio 2020) Gli attacchi al leader e il suo sfogo, lo sdoppiamento del M5S in programma e la sfida degli Stati generali con la scelta della strada da seguire: federati nel centro sinistra o terza via tra i due poli Leggi la notizia su corriere

Agenzia_Ansa : #M5s assist di @ale_dibattista a @luigidimaio : 'Inesperto? No, dice cose giuste'. Lo staff del capo politico del M… - Corriere : Di Battista con Di Maio contro Grillo e Fico: Trono di Spade nei 5S - gisellagili : manca nulla mi pare ?? Alessandro Sallusti contro Luigi Di Maio e Giuseppe Conte: 'Il primo è poca cosa, il secondo… -