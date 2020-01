Varese, genitori accusati di abusi sessuali sui figli assolti dopo sei anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una odissea lunga sei anni quella di due genitori della provincia di Varese che sono stati assolti con formula piena dalle accuse di abusi sessuali sui figli, che non vedono da sei anni. Varese, genitori accusati di abusi sessuali sui figli assolti dopo sei anni LEGGI ANCHE> abusi sessuali su disabili: arrestato sacerdote in provincia di Napoli Era iniziato tutto nel 2014 quando degli operatori di una comunità per minori in provincia di Varese raccolsero le testimonianze dei due bambini, allora dell’eta di otto e due anni, e sporsero denuncia. Da allora i piccoli vennero allontanati dai genitori, accusati di averne abusato sessualmente. Secondo l’accusa i due bambini nati con una grave malformazione sarebbero stati vittime di abusi sessuali sia da parte del padre che della madre, oltre ad essere stati obbligati ad assistere a momenti di intimità dei due genitori. Accuse ... Leggi la notizia su giornalettismo

