Scherma, Coppa del Mondo 2020: dieci fiorettiste e sette fiorettisti al tabellone principale tra Katowice e Parigi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un gran bel bottino, non c’è che dire. Tra donne e uomini, ben 17 atleti su 24 si giocheranno le rispettive chance nei tabelloni principali delle prove di fioretto in Coppa del Mondo previste nel weekend da Katowice (Polonia) a Parigi (Francia). DONNE La cittadina polacca ha aperto le sue porte alla tre giorni dedicata alle fiorettiste provenienti da tutto il Mondo e che vanno a caccia di punti di qualificazione individuali e a squadre per i Giochi Olimpici di Tokyo2020. La gara è iniziata con la giornata dedicata alle fasi preliminari che ha portato alla definizione del quadro del primo turno del tabellone principale che vedrà protagoniste ben dieci atlete azzurre. Ad Alice Volpi, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Francesca Palumbo, già ammesse di diritto al tabellone principale, si sono aggiunte dopo la fase a gironi anche Martina Batini, Martina Sinigalia e Camilla Mancini. ... Leggi la notizia su oasport

gianmilan76 : Ci sarà da divertirsi! #Scherma #Fioretto #CdM - OA_Sport : Ci sarà da divertirsi! #Scherma #Fioretto #CdM - usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO - FIORETTO MASCHILE: A PARIGI SARANNO SETTE GLI AZZURRI IN PEDANA DOMANI NEL MAIN DRAW -