Riforma Pensioni 2020, 3 proposte di Brambilla per cambiare quota 100 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Continuano ad esser messe sul tavolo nuove ricette per modificare la Riforma delle Pensioni, e soprattutto per capire cosa sarà necessario fare quando la misura sperimentale di quota 100 giungerà alla sua naturale scadenza. Oggi vediamo le tre proposte rilanciate da Alberto Brambilla, presidente di Itinerari Predivenziali che pochi giorni fa ha parlato di una possibile quota 102. Vediamo le sue nuove idee, descritte in un lungo articolo pubblicato oggi sul Corriere della Sera. Pensioni 2020, Brambilla e la situazione post quota 100 Il presidente di Itinerari Previdenziali ha rimarcato alcune problematiche del sistema Pensionistico, e ha poi spiegato la sua ricetta per migliorare la situazione. Per Brambilla una volta che quota 100 andrà a scadenza nel 20212 sarà necessario evitare di tornare alla Legge Fornero. Come fare? Brambilla scrive che ” Risolvere quota 100 non sarà ... Leggi la notizia su pensionipertutti

fattoquotidiano : Francia, 36esimo giorno di sciopero contro la riforma delle pensioni di Macron. I sindacati: “216 manifestazioni in… - SkyTG24 : Francia, cortei contro la riforma delle pensioni: tafferugli a Parigi. FOTO - CatalfoNunzia : Abbiamo preso un impegno coi cittadini perciò Quota 100 non si tocca. Già da questo mese al @MinLavoro cominciamo a… -