Piazza Mercato, denunciato il nipote 14enne del boss Mazzarella: aveva un coltello negli slip (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un giovane di 14 anni, nipote di uno dei boss del clan Mazzarella, è stato controllato e denunciato dai carabinieri ieri sera, 9 gennaio, in Piazza Mercato, nel feudo del clan del centro storico di Napoli: aveva un coltello nascosto negli slip. Nello stesso servizio di pattugliamento sono stati trovati due alberi di Natale, presumibilmente rubati nei giorni scorsi per il "cippo di Sant'Antonio". Leggi la notizia su fanpage

bbsfresh : @__Dutch Za Za in Florence Trattoria Zà Zà Piazza del Mercato Centrale, 26r, 50123 Firenze FI, Italy +39 055 2154… - nnmiabbonomerde : @dragonerossoen1 Arnault vuole piazza pulita... ripartendo dalla B per cominciare a fare business e metterci pochi… - espressione24 : L'area scelta interesserà i lati di Piazza Torlonia, via Mazzini fino a via Corradini, le traverse lato sud di Piaz… -