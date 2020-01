Nonostante tutto, Facebook continua a permettere la disinformazione sui vaccini (Di venerdì 10 gennaio 2020) (foto: Artyom Geodakyan/Getty Images) Nonostante le regole di Facebook che vietano la disinformazione sui vaccini negli annunci pubblicitari, sul social network sono comparse inserzioni che rimandano a un pamphlet contenente informazioni erronee che etichettano alcuni vaccini contro la pertosse come non sicuri per la salute. Lo rivela Buzzfeed News, che ha dedicato un articolo al paradosso sul tema NoVax del social network di Menlo Park. Su un annuncio tra quelli scovati da Buzzfeed si legge “Il vaccino è la scelta migliore? E se non la è, che cos’è?”; un altro recita “clicca per una guida GRATIS sulla pertosse che include: Le controversie sui vaccini”. Un portavoce di Facebook ha però spiegato al giornale che tali annunci – ancora presenti sia su Facebook che su Instagram – non rappresentano alcuna violazione delle politiche del social network. Nelle parole della società, ... Leggi la notizia su wired

