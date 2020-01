Nomina Marra, processo appello Raggi inizia il 16 marzo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – È stato fissato al prossimo 16 marzo il processo di appello nei confronti della sindaca di Roma, Virginia Raggi, assolta in primo grado il 10 novembre 2018 dal giudice Roberto Ranazzi, dall’accusa di falso documentale con la formula ‘perche’ il fatto non costituisce reato’. La procura, dopo la sentenza, ha fatto ricorso in appello e il processo si terra’ davanti alla II Sezione penale. Secondo il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il pm Francesco Dall’Olio, che avevano chiesto la condanna della sindaca a 10 mesi di reclusione, Raggi non fu vittima di “un Raggiro ordito ai suoi danni” nelle fasi che, nell’autunno del 2016, portarono alla Nomina di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo. Un Raggiro, secondo il tribunale monocratico, ideato dallo stesso Renato e da suo fratello Raffaele, che all’epoca era alla ... Leggi la notizia su romadailynews

