Napoli: a breve la ripartenza della linea numero 1 del tram (Di venerdì 10 gennaio 2020) tram a Napoli: l’amministratore unico di Anm, Pascale, annuncia l’imminente ritorno della linea 1 (Poggioreale-via Cristoforo Colombo). Per la linea 4 si attende la fine dei lavori in via Marina. Dopo il mancato ritorno in circolazione nei giorni natalizi (nonostante fosse stato annunciato), quest volta il tram a Napoli sta davvero per ripartire. La linea Poggioreale-Cristoforo … L'articolo Napoli: a breve la ripartenza della linea numero 1 del tram proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

