Milano, bimba di 5 anni cade dal balcone: è in gravi condizioni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una bimba di 5 anni è caduta dal balcone di un palazzo a Milano, e si troverebbe ricoverata in gravi condizioni. Secondo la prima ricostruzione, riporta Ansa, la piccola sarebbe stata sola in casa al momento del terribile incidente. Bambina precipita dal balcone Sarebbero gravi le condizioni della bambina di 5 anni precipitata da un balcone al secondo piano di una palazzina, a Milano. Stando a quanto finora emerso, al momento della tragica caduta la piccola si sarebbe trovata sola in casa. La madre l’avrebbe lasciata mentre dormiva, per recarsi a prendere l’altro figlio presso la scuola che si troverebbe a poca distanza dall’abitazione. La minore è stata trasferita in codice rosso al Niguarda. L'articolo Milano, bimba di 5 anni cade dal balcone: è in gravi condizioni proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

