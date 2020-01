Metro Lepanto, arrestata donna con pistola scacciacani (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – È stata arrestata per minacce a pubblico ufficiale e denunciata per interruzione di pubblico servizio, la donna che oggi e’ stata bloccata all’interno della stazione Metro Lepanto di Roma con una pistola scacciacani. La donna, 24 anni, e’ una cittadina italiana, nata in Ucraina. Secondo quanto si apprende, la donna soffre da tempo di problemi psichiatrici ed e’ in cura presso l’ospedale Santo Spirito di Roma. L'articolo Metro Lepanto, arrestata donna con pistola scacciacani proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

