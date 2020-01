Luca Barbareschi, confessione shock: “Violentato da un prete” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Questo articolo Luca Barbareschi, confessione shock: “Violentato da un prete” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Luca Barbareschi ha rilasciato alcune dichiarazioni veramente scioccanti durante la trasmissione ‘ La confessione’, condotta da Peter Gomez. Luca Barbareschi, noto attore, regista e produttore, è stato ospite della trasmissione ‘La confessione’, in onda su Nove e condotto dal giornalista Peter Gomez. Le dichiarazioni e le confessioni del 63enne hanno davvero lasciato tutti a bocca … Leggi la notizia su youmovies

