LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA: 10 gennaio, Baldini quarto nello sci alpinismo, Memola e Nalbone in azioe nel corto maschile (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA 10 gennaio, ORARI E ITALIANI IN GARA TUTTI I PODI, LE MEDAGLIE E I RISULTATI DI OGGI 17.05 PATTINAGGIO ARTISTICO – Quando siamo a metà dello Short Program Nikolaj Memola è secondo con lo score di 62.18 preceduto dall’ucraino Kokura (62.48), mentre Matteo Nalbone è quinto con 53.02. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLO SHORT PROGRAM MASCHILE DELLE Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 16.35 CURLING – Si sono concluse le partite odierne che avevano preso il via alle ore 14.00: Norvegia-Turchia 9-1, Gran Bretagna-Francia 9-5, Nuova Zelanda-Slovenia 8-4, Repubblica Ceca-Lettonia 7-0. 16.30 HOCKEY – Ha preso il via il torneo a Cinque Cerchi con compagini miste: i Green sono vantaggio al momento 2-0 contro gli Yellow nel primo round del preliminare, mentre i Brown guidano 6-5 contro i Black. 15.30 ... Leggi la notizia su oasport

