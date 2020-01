LIVE Biathlon, 10 km sprint Oberhof 2020 in DIRETTA: Fourcade trionfa davanti a Jacquelin e Kuehn, disastro Italia (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15 Deve ancora partire Saverio Zini per gli azzurri. Chenal lontano dai migliori sugli sci, paga 1’40 ai 5km con 1 solo errore. 15.14 Jacquelin perde qualcosa da Fourcade nell’ultimo giro ma il secondo posto è assolutamente al sicuro. 15.12 Niente da fare anche per Bormolini, tre errori anche per lui. Disastro Italia che presumibilmente non porterà neanche un atleta a punti… 15.11 Sedicesimo Tarjei Boe alla fine, grave il suo errore in vista classifica generale.. 15.10 Sbaglia Jacquelin, 4 su 5 anche per lui e Fourcade torna al successo!! 18″ di ritardo e probabile doppietta transalpina. 15.08 Chenal apre la sua gara con un 4/5. Tarjei Boe aveva saltato il giro di penalità ma è tornato indietro nel tracciato per non prendere i due minuti! 15.07 Jacquelin mantiene 3″ di margine su Fourcade, si avvicina la sua ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Biathlon 10 km sprint Oberhof 2020 in DIRETTA: grande incertezza senza Johannes Boe Lukas Hofer cerca l’impres… - marco08521497 : - infoitsport : LIVE Biathlon, Sprint 7,5 km Oberhof 2020 in DIRETTA: preziosissimo quarto posto per Dorothea Wierer, resta prima n… -