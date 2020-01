Il Boeing 737 della Ukraine Airlines abbattuto da un missile iraniano (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un video “verificato” e pubblicato dal New York Times mostrerebbe il momento in cui il Boeing 737 ucraino è stato colpito da un missile, pochi minuti dopo il decollo da Teheran ed esattamente nell’ora in cui sarebbe avvenuto l’incidente. Le immagini mostrano come il missile abbia centrato l’aereo. Il velivolo avrebbe poi continuato a volare per alcuni minuti senza esplodere. Il Boeing 737 della Ukraine Airlines abbattuto da un missile iraniano Il premier canadese Justin Trudeau per primo, e poi il primo ministro britannico Boris Johnson, hanno fatto riferimento a informazioni d’intelligence che comproverebbero la tesi. Entrambi, però, hanno riconosciuto che l’accaduto “potrebbe essere stato non intenzionale”. Nello schianto sono morti 63 cittadini canadesi, 82 iraniani, 11 ucraini, 10 svedesi, 4 afghani, tre tedeschi e tre ... Leggi la notizia su nextquotidiano

