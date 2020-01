“Ho mal di stomaco”, pizzaiolo napoletano morto mentre lavorava (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBergamo – Da anni si era trasferito a Bergamo e lavorava in una pizzeria. Nei giorni scorsi un malore fatale che gli ha stroncato la vita mentre lavorava. “Ho mal di stomaco” aveva detto ai colleghi prima di andare in una stanza nel retro del ristorante dove dopo pochi minuti è stato ritrovato a terra, privo di conoscenza. Si chiamava Antonio Zuppelli e aveva 43 anni il piazzaiolo napoletano morto nei giorni scorsi al nord. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118 che una volta giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Antonio lavorava nel ristorante-pizzeria “Vasinikò” in piazza Pontida. Era sposato e padre di due figli. La sua morte è avvenuta mercoledì sera. A scoprire il corpo oramai privo di vita dell’uomo sono stati i colleghi preoccupati perché non lo vedevano ... Leggi la notizia su anteprima24

