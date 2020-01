Grande Fratello Vip 4 in onda mercoledì e venerdì anche la settimana prossima: con quella di lunedì 20 gennaio, 3 puntate in 6 giorni? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il plan originale delle prime settimane del Grande Fratello Vip 4 era il seguente: doppio kick-off in onda mercoledì 8 e venerdì 10 gennaio 2020, terza puntata in onda venerdì 17 gennaio, senza doppio appuntamento settimanale per evitare il rischio di mandare in onda 3 puntate in 6 giorni, e, dalla settimana successiva, doppio appuntamento fisso lunedì-venerdì.Alla luce dei risultati ottenuti questa settimana, con il primo kick-off del GF Vip 4 che ha raccolto un netto di 3.405.000 telespettatori, share del 20.16%, perdendo in sovrapposizione con il film Heidi, e con il film The legend of Tarzan che, ieri sera, ha registrato un netto di appena 1.797.000 telespettatori, share del 7.91%, Mediaset ha deciso, per quanto riguarda la settimana prossima, di togliere il film internazionale, inizialmente previsto al mercoledì sera, e piazzare la terza puntata del GF Vip 4 che, di conseguenza, ... Leggi la notizia su blogo

