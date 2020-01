Giorgia Palmas e Filippo Magnini, il matrimonio è vicinissimo. Ecco quando si sposano (che sorpresa) (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sono giovani, belli e innamorati. E tra un po’ saranno anche marito e moglie. Stiamo parlando di una delle coppie più belle dello spettacolo italiano: Giorgia Palmas e Filippo Magnini. I due sono tornati a Verissimo (la puntata andrà in onda sabato 11 gennaio) e hanno svelato qualcosa in più sulle nozze. Incredibile ma vero: la data è davvero vicina, molto più di quanto si potesse pensare. Sapete quando hanno deciso di sposarsi Filippo e Giorgia? A fine marzo! Vuol dire che il matrimonio è alle porte! Ma lei avrà già scelto il vestito? E avranno già scelto la location? La curiosità è alle stelle. I due, però, a Silvia Toffanin, non hanno svelato la data precisa delle nozze. “A fine marzo ci sposiamo. Non vediamo l’ora che arrivi quel giorno”, hanno detto Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Verissimo. È stato tutto così veloce… Non abbiamo neanche avuto il tempo di metabolizzare la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

