Giorgia Meloni, i sondaggi sull'Emilia in mano a FdI. Mollicone: "La forchetta si sta sovrapponendo" (Di venerdì 10 gennaio 2020) "Con Giorgia Meloni chiederemo lo scioglimento delle Camere". Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, osserva in diretta a Coffee Break su La7 i sondaggi di Swg sull'Emilia Romagna e pregusta "un risultato storico, un test sul governo". "Noi riteniamo che la forchetta tra Lucia Borgonzoni Leggi la notizia su liberoquotidiano

Guido44895392 : Ecco i sondaggi che ritengo meritevoli di attenzione: Termometro Politico e SWG. Gli altri non li considero manco d… - Doct_Manhattan : RT @Libero_official: 'In base ai nostri dati la forchetta si sovrappone': #EmiliaRomagna, il #sondaggio ribaltone della #Meloni - https://t… - Libero_official : 'In base ai nostri dati la forchetta si sovrappone': #EmiliaRomagna, il #sondaggio ribaltone della #Meloni - -