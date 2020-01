Frustato per le sue idee: Raif Badawi, il blogger saudita dimenticato dal mondo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Domani Raif Badawi, il blogger saudita condannato per aver promosso un forum online, trascorrerà il suo giorno numero 2786 in carcere. Sarà anche il quinto anno trascorso dalle 50 frustate che egli ricevette sulla pubblica piazza, a Gedda, il 9 gennaio 2015. Ironicamente, quello stesso giorno una delegazione dell'Arabia saudita partecipava alla manifestazione di solidarietà con la redazione di “Charlie Hebdo”, decimata da un attacco terroristico. Un attacco contro la libertà d'espressione… (...) - Attualità / Tortura, Diritti Umani, Arabia saudita, , Frustate Leggi la notizia su feedproxy.google

