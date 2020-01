Elisabetta Gregoraci Instagram, curve fasciate dal mini dress a rete: «Non ci resta che sognarti!» (Di venerdì 10 gennaio 2020) La showgirl Elisabetta Gregoraci ogni giorno con la sua etera bellezza fa innamorare perdutamente i suoi numerosi followers. Il profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci ha ben oltre un milione di ammiratori, che seguono con attenzione tutte le sue avventura. La presentatrice è tornata da una splendida e sensazionale vacanza negli Emirati Arabi, durante la sua permanenza a Dubai ha postato delle foto a dir poco eccezionali. Ora, una volta ripresa la sua vita lavorativa, ha pensato bene di condividere con i suoi followers il look del giorno. Il mini dress a rete ha lasciato pochissimo spazio alla fantasia di tutti quanti. Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci Instagram, curve strizzate nel bikini: «Che fisico pazzesco!» Elisabetta Gregoraci Instagram: curve strizzate nel mini dress a rete La bellissima Elisabetta Gregoraci su Instagram ha lasciato tutti i followers senza parole. ... Leggi la notizia su urbanpost

FrancescoCassi : GRAZIE PER I BACI ! ?????????????? @elisabettagregoracireal Elisabetta Gregoraci - FrancescoCassi : CON ELISABETTA GREGORACI A PITTI UOMO #pittiimmagine #pittiimmagineuomo #firenze #toscana #eventi #moda… - jmarine : Celebrities at the Fortress for Pitti Uomo 97 © Adriano Conte/Lapresse via ZUMA Press January 8, 2020, Florence, I… -