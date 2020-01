Controlli in Irpinia, bloccati due clandestini: scattato il decreto di espulsione (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Compagnia di Avellino, su disposizione del Comando Provinciale di Avellino, negli ultimi giorni hanno ulteriormente intensificato i Controlli sul territorio di competenza, garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, soprattutto durante le ore notturne, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Molteplici i veicoli e i soggetti sottoposti a particolari verifiche, con svariate ispezioni e perquisizioni. Nell’ambito di tali Controlli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno sorpreso due giovani che si intrattenevano con fare sospetto nel centro abitato del capoluogo irpino. I successivi accertamenti permettevano di stabilire che gli stessi, un 22enne ed un 35enne entrambi di origine ucraina, erano clandestinamente nel territorio dello Stato ... Leggi la notizia su anteprima24

