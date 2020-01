Cesinali, direttivo provinciale Cgil irpina al fianco dell’Anpi nel condannare i fatti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – La Cgil Avellino nel direttivo provinciale odierno, assume l’ordine del giorno così come proposto anche dal comitato provinciale Anpi Avellino sulla tristissima e bruttissima vicenda dell’ex vice sindaco di Cesinali che su Facebook ha inneggiato al fascismo. “La opportuna e doverosa rimozione di Pasquale De Vito dalle cariche di vicesindaco e assessore decisa dal primo cittadino di Cesinali non chiude la triste vicenda dei rivoltanti messaggi che inneggiano al fascismo, postati dall’esponente dell’amministrazione comunale sul suo profilo social. Tali materiali rappresentano una gravissima offesa alla comunità cesinalese e a tutti i democratici, oltre che un insopportabile oltraggio alla memoria di tanti cittadini che si batterono in difesa dei valori costituzionali sin dagli anni Trenta del ... Leggi la notizia su anteprima24

bassairpinia : Il direttivo provinciale della Cgil irpina al fianco dell'Anpi nel condannare i fatti di Cesinali -… - irpiniatimes1 : Il direttivo provinciale della Cgil irpina al fianco dell’Anpi nel condannare i fatti di Cesinali… -