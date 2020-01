Ces 2020, intervista al presidente Gary Shapiro: “Abolire i dazi” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Las Vegas (Usa) – “Quest’anno alcune aziende e diversi visitatori cinesi non sono tornati al Ces, a causa dei cattivi rapporti tra gli Stati Uniti e il loro paese, ma per fortuna tra pochi giorni si aprirà una nuova fase, quando il presidente Trump e Xi Jinping inizieranno ad accordarsi sulla rimozione dei dazi che hanno creato tanti problemi all’industria tecnologica”. Così Gary Shapiro, presidente e Ceo della Consumer Technology Association che organizza il Ces esprime una moderata soddisfazione per il clima politico che ha creato pochi grattacapi negli ultimi tempi alla fiera tecnologica più grande del mondo. “Questo è fondamentale non solo per i cittadini ma soprattutto per il business dei rispettivi paesi e di tutto il mondo, dato che si tratta delle due principali potenze economiche”. Lo abbiamo intervistato a margine della fiera. Lei in ... Leggi la notizia su wired

