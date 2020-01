Calendario Serie A calcio: programma e orari partite 11-13 gennaio, quali vedere in tv su Sky e DAZN (Di venerdì 10 gennaio 2020) Torna questo fine settimana la Serie A di calcio 2019/2020, che vivrà dall’11 al 13 gennaio il suo turno numero 19, l’ultimo del girone d’andata, aperto da ben tre gare del sabato, con il Milan di Zlatan Ibrahimovic che alle 15 se la vedrà con l’ostico Cagliari in trasferta, nel match trasmesso da Sky Sport 251. L’emittente di Murdoch avrà inoltre l’esclusiva sul big match Lazio-Napoli delle 18, questa volta su Sky Sport Serie A, mentre alle 20.45 Inter-Atalanta sarà visibile su DAZN. Con DAZN segui Inter-Atalanta IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! Ricco il piatto di domenica 12, ad iniziare dal lunch match tra Udinese e Sassuolo delle 12.30, trasmesso da DAZN, che avrà l’esclusiva anche per Sampdoria-Brescia delle 15, mentre Fiorentina-SPAL e Torino-Bologna andranno in onda su Sky, rispettivamente su Sky Sport Serie A e Sky Sport ... Leggi la notizia su oasport

