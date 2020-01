Voli in saldo: tutte le offerte da prenotare ora (Di giovedì 9 gennaio 2020) easyJetAir ItalyNorwegianVirgin AtlanticQatar AirwaysEtihad AirwaysAirEuropaTAP Air PortugalLufthansaBritish AirwaysIberiaVoloteaCathay PacificAlitaliaVuelingAnche i viaggi sono in saldo: le compagnie aeree stanno lanciando offerte di cui approfittare ora per partire tutto l’anno e andare ovunque. Nella gallery sopra trovate alcune tra le imperdibili:promozioni speciali a tempo limitato perfette per combattere la nostalgia delle vacanze appena finite organizzando nuovo viaggio. Si parte dal 20% di sconto per arrivare a biglietti, limitatissimi, a prezzi stracciati. Esempi? 188 euro per volare da Roma a Los Angeles, 228 euro – sempre da Roma – per Rio de Janeiro, ma anche Giappone andata e ritorno dall’Italia da 589 euro e Madrid a 76 euro (e non con una compagnia low cost). Un’occasione per prenotare un weekend per spezzare la routine dell’inverno, le ... Leggi la notizia su vanityfair

