Violentava i ragazzini dopo averli sedati con i sonniferi, condannato don Pascal (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Cassazione ha confermato la condanna di Don Pascal Manca, il sacerdote di 47 anni di Nuraminis, Sud della Sardegna. L’uomo dovrà scontare una pena di otto anni di carcere per violenza sessuale su minori. I giudici dell’ultimo grado di giudizio ha inoltre depositato le motivazioni che hanno portato ad emettere questo verdetto. Dieci le pagine redatte dai magistrati, che hanno ricostruito la bruttissima vicenda. Nell’inchiesta è venuto fuori ed è poi stato confermato che il parroco utilizzasse anche un’incredibile quantità di sonniferi. Ciò era stato riferito anche da alcune suore e da alcuni diaconi, che vivevano insieme a lui nella casa parrocchiale di Mandas. Le dosi usate hanno immediatamente fatto pensare che non fossero esclusivamente per utilizzo personale. Ecco i motivi della sentenza, anticipati da ‘L’Unione Sarda’. (Continua dopo la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Noovyis : (Violentava i ragazzini dopo averli sedati con i sonniferi, condannato don Pascal) Playhitmusic -… -