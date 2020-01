Treviso, nasconde in casa il cadavere del figlio disabile ​e intasca la pensione: mamma denunciata (Di giovedì 9 gennaio 2020) La storia risale allo scorso maggio, quando la polizia è entrata nell'abitazione di via Castellana, dove tra rifiuti ed escrementi vivevano la madre 73enne e il figlio disabile di 50 anni. Quest'ultimo era però deceduto da diversi mesi. Ora emerge un'altra sconfortante verità: l'anziana aveva infatti continuato a incassare l’assegno mensile di 900 euro. Leggi la notizia su fanpage

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Treviso, nasconde in casa cadavere figlio disabile: donna denunciata #Treviso - MediasetTgcom24 : Treviso, nasconde in casa cadavere figlio disabile: donna denunciata #Treviso - fabiodezorzi1 : RT @Corriere: Anziana nasconde per un anno il cadavere del figlio per intascare la pensione: denunc... -