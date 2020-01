“Se è così mi suicido”. Scomparsa Luigi Favoloso, parla l’amico. Il retroscena choc a Pomeriggio 5 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dal 29 dicembre non si hanno più notizie di Luigi Mario Favoloso. L’imprenditore, ex di Nina Moric e tra i protagonisti della 15esima edizione del Grande Fratello sembrerebbe essere sparito nel nulla, dopo essersi allontanato da Torre del Greco, sua città natale, dove ha trascorso le festività, senza portarsi dietro né soldi né documenti, ma solo il cellulare, che risulta sempre spento, e il passaporto. Nessuna traccia di lui, tanto da spingere sua madre Loredana a chiedere aiuto alla polizia, sporgendo regolare denuncia di Scomparsa: «Lui mi ha detto che aveva litigato con Nina…non ho capito se si erano lasciati o meno. So solo che mi ha portato di tutto a casa, quasi fosse un trasloco», ha raccontato ai microfoni di Mattino Cinque la mamma di Favoloso, sottolineando di aver visto suo figlio cambiato, diverso dal solito.



La donna è stata ospite a ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

AnnalisaChirico : Contro i Riva azione giudiziaria improvvida, in tempi e modi. Vite umane spezzate, un’intera azienda a un passo dal… - CardRavasi : Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri (1Gv 4,11) - agorarai : Libia, Serraj non ha più incontrato Conte come previsto ieri 'sarei stato più attento nella gestione di un incontro… -