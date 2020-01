Prodi: “Non penso al Colle e i 101 sono ancora lì” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Prima di andare in pensione a me piaceva fare il premier. Questo sì che mi piaceva, ma non ho mai puntato alla presidenza della Repubblica. E non ci penso certo ora”. Intervistato dal ‘Corriere della Sera’, nega decisamente che possa esserci il suo nome tra i candidati alla successione di Sergio Mattarella. “Peraltro – aggiunge il Professore – quegli oltre 101 che in Parlamento votarono contro di me, ci sono ancora”. E ancora, rispondendo sulla tenuta del governo giallorosso, “razionalmente posso dire di sì: nelle votazioni parlamentari continua a vincere in modo netto. Però nelle cose umane c’è sempre l’imprevisto”. Se il Pd perde l’Emilia-Romagna cade il governo? “penso che Bonaccini vincerà e in ogni caso – dice -, le ricadute del voto dipenderanno piuttosto ... Leggi la notizia su ildenaro

Corriere : Romano Prodi: «Io in futuro al Quirinale? Non mi interessa. E poi i 101 sono ancora lì» - Daniele_Manca : Prodi: «Governo distratto dalle liti. Il Colle? Non mi interessa. E poi i 101 che mi hanno votato contro sono ancor… - Affaritaliani : Prodi: 'Il Quirinale non mi interessa e poi i 101 sono ancora lì' -