Pisa, bullizzata e aggredita con un pugno in faccia a Capodanno: 16enne finisce al pronto soccorso (Di giovedì 9 gennaio 2020) Lavinia Greci Dopo la notte di San Silvestro era rientrata a casa con un occhio nero, ma ai suoi genitori ha raccontato tutto nei giorni scorsi. A picchiarla sono sono state alcune amiche presenti al cenone a cui aveva partecipato Probabilmente ha atteso quella festa con entusiasmo, come tutti i suoi coetanei fanno a quell'età. Perché, per gli adolescenti, il Capodanno è, spesso, la prima occasione di passare la serata fuori casa, con gli amici e senza i genitori, giustificati dalla festa. Ma la notte di San Silvestro, per una ragazzina di 16 anni si è trasformata in un momento sicuramente da dimenticare. È accaduto a Pontedera, in provincia di Pisa, dove la giovane sarebbe stata bullizzata pesantemente da alcune coetanee e colpita con un pugno al volto. L'esito del pronto soccorso Secondo quanto riportato da La Nazione, la vicenda che ha visto coinvolta l'adolescente ... Leggi la notizia su ilgiornale

